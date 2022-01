https://it.sputniknews.com/20220113/david-sassoli-oggi-la-camera-ardente-e-venerdi-i-funerali-di-stato-14598607.html

David Sassoli, oggi la camera ardente e venerdì i funerali di stato

La camera ardente sarà aperta al pubblico questa mattina. 13.01.2022, Sputnik Italia

La camera ardente di David Sassoli apre oggi a Roma, alle 10:30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.Le esequie del presidente del Parlamento europeo avranno invece luogo domani, venerdì, alle ore 12 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Piazza della Repubblica.Giornalista professionista dal 1986, è stato vicedirettore del TG1 dal 2006 al 2009. Eletto parlamentare europeo per il Partito Democratico nella VII legislatura europea, ha svolto il ruolo di capo della delegazione PD all'interno dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici.Rieletto alle Europee del 2014, è stato Vicepresidente del Parlamento europeo da luglio 2014 a maggio 2019, dal 3 luglio 2019 era presidente del Parlamento europeo.

