Rimandata la tassa per disincentivare l’utilizzo della plastica da parte delle aziende, che chiedono di usare quest’anno per creare una filiera di riciclo... 13.01.2022, Sputnik Italia

Da domani stop alla plastica monouso: occhio alla plastic tax

Da venerdì entra in vigore anche in Italia la norma di applicazione della direttiva europea Sup (Single Use Plastic), che vieta l'uso di plastica monouso, degradabile e non compostabile.Una prima misura verso lo stop alla plastica monouso, che avrebbe dovuto essere accoppiata alla Plastic tax. L’imposta, però, è stata rinviata al 2023 a causa della pandemia.La tassa sui manufatti di plastica avrebbe dovuto disincentivare l'utilizzo di questo materiale da parte delle aziende, che sorridono per l’anno in più dato per adeguarsi.Di diverso avviso le associazioni ambientaliste, che parlando di occasione persa.La normativa rinviataLa Plastic tax è una tassa sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) da 45 centesimi al chilogrammo sui prodotti in plastica monouso.È nata dalla necessità di ridurre l'impatto ambientale di tutti quegli imballaggi in plastica utilizzati come contenitori o protezioni di bevande o alimenti.I due frontiLe imprese del settore, in particolare delle bevande, hanno chiesto che questo anno di rinvio venga utilizzato per migliorare e aumentare la disponibilità di prodotti di plastica riciclata, Pet in particolare, materiale escluso dalla tassa."Si trova poca plastica riciclata a disposizione, sia per le grandi aziende che per le piccole. Ecco perché noi diciamo no alle tasse e nemmeno vogliamo i ristori: vorremmo invece che l'economia circolare fosse davvero un obiettivo del governo, sviluppando una filiera funzionante, un sistema per poter usare sempre plastica al 100% riciclata", ha detto il presidente di Assobibe Giangiacomo Pierini.Marevivo condanna il rinvio e in un tweet ricorda anche i ritardi sulla legge Salvamare, bloccata alla Camera.

Rachele Samo

Notiziario

