Cremlino commenta le possibili sanzioni contro il Nord Stream-2: "concorrenza sleale"

Cremlino commenta le possibili sanzioni contro il Nord Stream-2: "concorrenza sleale"

Il gasdotto Nord Stream-2 è un progetto commerciale e legarlo alla questione di sicurezza è "assurdo" e per un altra volta conferma che è un tentativo di... 13.01.2022, Sputnik Italia

Il Nord Stream-2 è costituito da due rami con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che collegano le coste russe con la Germania attraverso il Mar Baltico. La costruzione del gasdotto è stata completata nel settembre 2021, ma il progetto deve essere ancora autorizzato dalle autorità tedesche.Washington ha imposto una serie di sanzioni al progetto, sostenendo che esso rappresenta un pericolo per la sicurezza europea, accuse negate sia da Mosca che da Berlino.Rapporti Russia-USAPeskov ha anche indicato le crescenti tensioni tra la Russia e gli Stati Uniti, siccome Washington ha minacciato di imporre nuove sanzioni contro Mosca, nonostante il tentativo di stabilire un dialogo ai recenti vertici Russia-USA e Russia-NATO.Il portavoce del Cremlino ha sottolineato che le ulteriori pressioni su Mosca non hanno senso e che quest'ultima intende proseguire con il dialogo con gli Stati Uniti.Mercoledì, i senatori democratici degli Stati Uniti hanno presentato un nuovo disegno di legge sulle sanzioni alla Russia, che comporterebbe "gravi costi" per l'economia russa in caso di invasione dell'Ucraina.

