https://it.sputniknews.com/20220113/covid-in-italia-cartabellotta-entro-fine-mese-regioni-in-zona-rossa-e-arancione-14600984.html

Covid in Italia, Cartabellotta: "Entro fine mese regioni in zona rossa e arancione"

Covid in Italia, Cartabellotta: "Entro fine mese regioni in zona rossa e arancione"

Oltre 1,2 milioni di nuovi casi tra il 5 e l'11 gennaio, quasi il 50% in più in sette giorni, secondo i dati del monitoraggio settimanale della fondazione... 13.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-13T13:18+0100

2022-01-13T13:18+0100

2022-01-13T13:25+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/9748782_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0ae810dcf44a188e0ded9d1385dc2f2d.jpg

La rapida diffusione della variante Omicron rischia di bloccare nuovamente l'Italia con nuovi lockdown. Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, commentando i dati del monitoraggio settimanale diffusi oggi, avverte sull'imminente rischio di alcune regioni di finire in zona arancione, o addirittura rossa.Dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, relativo al periodo tra il 5 e l'11 gennaio, ci sono stati più di 1,2 milioni di casi, un incremento che sfiora il 50% in più, rispetto ai sette giorni precedenti. In forte crescita anche il numero di attuali positivi, che passa da 1.265.297 a 2.134.139, pari al 68,7%. L'incidenza supera i 2.000 casi per 100.000 abitanti in 56 province.Cartabellotta lancia l'allarme sulla progressiva saturazione degli ospedali per l'enorme crescita dei contagi, dovuti sia alle infezioni della popolazione suscettibile, costituita da "6 milioni di non vaccinati e oltre 15 milioni in attesa della terza dose", che, in misura minore, dai "fenomeni di escape immunitario della variante Omicron"."L'ingente numero di nuovi casi, in continua crescita, dopo aver mandato in tilt i servizi territoriali sta determinando la progressiva saturazione degli ospedali, con limitazione degli interventi chirurgici programmati – anche in pazienti oncologici – e la riduzione delle capacità assistenziali, anche perché il personale sanitario è ormai allo stremo. In secondo luogo, l’enorme numero di persone positive sta progressivamente paralizzando numerosi servizi essenziali: dai trasporti alla scuola, dalla sanità agli uffici pubblici", avverte il presidente della Fondazione Gimbe.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia