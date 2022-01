https://it.sputniknews.com/20220113/covid-in-italia-184615-contagi-in-un-giorno-316-decessi-tasso-di-positivita-al-156-14605707.html

Covid in Italia: 184.615 contagi in un giorno, 316 decessi, tasso di positività al 15,6%

I ricoveri nei reparti ordinari degli ospedali aumentano di 339 unità, mentre i posti letto occupati in intensiva sono 1.668, rispetto a ieri uno in meno. 13.01.2022, Sputnik Italia

Il bollettino sulla pandemia di Covid-19 trasmesso giovedì 13 gennaio dal ministero della Salute mostra una diminuzione di contagi a fronte di un numero sostanzialmente stabile di test effettuati. Il tasso di positività scende di 0,9 punti. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 184.615 nuovi casi su 1.181.179 tamponi eseguiti, fra molecolari e rapidi. Ieri i positivi erano 196.224, a fronte di 1.190.567 test effettuati. Il tasso di positività passa da 16,5% a 15,6%.Il numero degli attuali positivi sale a 2.323.518, in aumento di 101.458 unità rispetto al giorno precedente.La regione con il maggior incremento dei contagi è la Lombardia con 39.683 casi, seguita da Campania con 24.451 ed Emilia Romagna con 20.648.Per quanto riguarda i dati sulle ospedalizzazioni, in terapia intensiva sono ricoverati 1.668 pazienti, 1 in meno di ieri con 156 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.648, rispetto a mercoledì 339 in più.Con i dati odierni, il bilancio della pandemia di Covid-19 in Italia si porta a 8.155.645 casi accertati, 140.188 decessi e 5.691.939 guariti.Quest'oggi sono avvenuti 316 decessi, in leggero aumento rispetto ai 313 di mercoledì, mentre sono segnalati 82.803 guariti, rispetto ai 108.198 di ieri.Intanto, sono 117.736.859 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in totale fino ad oggi nel Paese, secondo il rapporto Aifa aggiornato a giovedì 13 gennaio. 46.762.832 persone (86,58% della popolazione maggiore di 12 anni) hanno completato il ciclo vaccinale. 24.897.048 persone hanno ricevuto la terza dose addizionale o di richiamo.Almeno una dose del vaccino pediatrico in fascia 5-11 è stata ricevuta da 710.536 bambini.

