Covid-19, gli USA accusano la Cina: "Cancellazione voli viola trattati bilaterali sul trasporto"

Washington sostiene che la sospensione di alcune tratte del collegamento aereo non sia conforme ai trattati bilaterali sul trasporto. 13.01.2022, Sputnik Italia

Nelle scorse ore, il governo degli Stati Uniti commentato la decisione della Cina di cancellare diversi voli provenienti dagli USA, a causa delle preoccupazioni relative al COVID-19, sostenendo che la decisione è contraria all'accordo bilaterale sul trasporto aereo dei paesi.Il funzionario ha puntualizzato che il governo degli Stati Uniti si riserva "il diritto di adottare le misure normative appropriate".Più di 70 voli sono stati cancellati quest'anno dalla Cina per motivi legati al COVID-19, comprese due recenti cancellazione che hanno avuto un impatto su due voli della United Airlines da San Francisco, in California, diretti a Shanghai.L'ambasciata cinese a Washington DC non ha ancora commentato la situazione.Airlines for America, un gruppo di lobby che rappresenta le compagnie aeree nordamericane, come American Airlines e United Airlines, ha rilasciato una dichiarazione, in cui spiega in dettaglio che le aziende sono sempre più "preoccupate per le implicazioni di un'interruzione e stanno continuando a valutare l'impatto sulle operazioni"."Siamo in comunicazione con il governo statunitense e cinese per identificare un percorso da seguire che riduca al minimo l'impatto sui viaggiatori", ha aggiunto il gruppo.

