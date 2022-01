https://it.sputniknews.com/20220113/colle-salvini-centrodestra-compatto-nel-sostegno-a-berlusconi-14602228.html

Colle, Salvini: "Centrodestra compatto nel sostegno a Berlusconi"

Colle, Salvini: "Centrodestra compatto nel sostegno a Berlusconi"

Il leader della Lega ha messo in chiaro che non saranno accettati i veti ideologici della sinistra. Domani il vertice del centrodestra. 13.01.2022, Sputnik Italia

"Centrodestra compatto e convinto nel sostegno a Berlusconi, non si accettano veti ideologici da parte della sinistra". Matteo Salvini formalizza il suo sostegno alla candidatura al Colle del leader di Forza Italia, secondo quanto riporta Ansa.Le parole di Salvini arrivano alla vigilia del vertice del centrodestra, da cui dovrà uscire una posizione unitaria attorno alla candidatura al Quirinale di Silvio Berlusconi. L'incontro è stato convocato alle 13:30 a Villa Grande, la residenza romana del leader azzurro, al termine dei funerali di David Sassoli.Oltre ai leader del centrodestra, prenderanno parte anche i leader dei piccoli partiti di centro Giovanni Toti (Coraggio Italia), Maurizio Lupi (Noi con l’Italia) e Lorenzo Cesa (Udc).Salvini e Berlusconi, ieri, avevano avuto un colloquio telefonico, da cui era emersa l'importanza di "preservare l'unità della coalizione". Dall'altro lato, Giorgia Meloni non si è ancora espressa formalmente sulla candidatura dell'ex premier al Colle, glissando davanti ai giornalisti con un "ne parleremo domani", durante una conferenza stampa in via della Scrofa.La leader di Fratelli d'Italia, tuttavia, ribadisce la compattezza della coalizione.

