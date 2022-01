https://it.sputniknews.com/20220113/caro-bollette-misure-eccezionali-del-governo-svedese-per-far-fronte-allaumento-da-590-milioni-14597148.html

Caro bollette, "misure eccezionalI" del governo svedese per far fronte all'aumento da 590 milioni

Anche il paese scandinavo dovrà far fronte al caro energia in questo 2022. 13.01.2022

La Svezia ha stanziato circa 6 miliardi di corone svedesi, pari a 590 milioni di euro, per un programma temporaneo di aiuti alle famiglie più colpite in tutto il paese scandinavo dal caro bollette.In totale, le autorità stimano che saranno 1,8 milioni le famiglie con consumi energetici superiori a determinati livelli ad avere diritto a un risarcimento del valore di circa 2.000 corone svedesi, pari a circa 195 euro, durante i mesi invernali.I prezzi dell'elettricità in Svezia sono aumentati in corrispondenza della diminuzione delle temperature, che ha portato ad un aumento della domanda, mentre in Europa si assiste all'incremento generale dei prezzi del gas.Secondo l'autorità di regolamentazione del mercato energetico svedese, i costi dell'elettricità per un appartamento medio nella metà meridionale e più popolata del Paese, dove vive la grande maggioranza degli svedesi, sono aumentati del 266% a dicembre."Non ci aspettavamo questi livelli di prezzo che ora stanno colpendo molto duramente", ha ammesso Damberg in una successiva intervista all'emittente nazionale SVT, sottolineando che il governo sta rispondendo con "un'enorme flusso di denaro".I proprietari di case svedesi stanno già sentendo il problema e hanno iniziato ad adottare strategie per ridurre i propri consumi, che vanno dall'abbassare il riscaldamento all'utilizzo di fonti di calore alternative e persino indossare più strati di indumenti.Ci sono state anche segnalazioni di persone che hanno contratto prestiti bancari per pagare la bolletta dell'elettricità."Capisco che le persone siano preoccupate per le proprie finanze", ha dichiarato il ministro dell'Energia svedese Khashayar Farmanbar.La situazione energetica della SveziaLe fonti energetiche della Svezia sono principalmente legate alle centrali idroelettriche nazionali, ai reattori nucleari e all'eolico, mentre non fanno affidamento sulle importazioni di gas naturale, a differenza di molti altri paesi dell'UE.Tuttavia, poiché i prezzi sono fissati sui mercati internazionali, anche le imprese, le industrie e i consumatori svedesi sono stati colpiti.

