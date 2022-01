https://it.sputniknews.com/20220113/autorita-spagnole-indagano-su-un-viaggio-di-djokovic-a-marbella-da-non-vaccinato-14598431.html

Autorità spagnole indagano su un viaggio di Djokovic a Marbella da non vaccinato

Autorità spagnole indagano su un viaggio di Djokovic a Marbella da non vaccinato

Il tennista si sarebbe recato ad un centro di allenamento che utilizza lo stesso tipo di terreno degli Australian Open. 13.01.2022, Sputnik Italia

L'emittente spagnola COPE ha riferito che il governo di Madrid sta accertando "se Novak Djokovic da non vaccinato sia entrato illegalmente nel Paese" alla fine di dicembre 2021.Il tennista numero uno al mondo ha viaggiato dalla Serbia a Marbella, in Spagna, il 31 dicembre e si è allenato nella città spagnola prima di volare a Melbourne il 5 gennaio, per prendere parte agli Australian Open.Secondo quanto riferito, l'obiettivo della visita di Djokovic in Spagna era quello di allenarsi presso le strutture della Soho Tennis Academy di Marbella, che utilizza lo stesso tipo di campo degli Australian Open.La polizia spagnola e le autorità per l'immigrazione stanno attualmente esaminando le notizie secondo cui il 34enne non avrebbe richiesto un permesso speciale all'ambasciata spagnola o al ministero degli Affari esteri per entrare nel Paese da non vaccinato.Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, ha affermato di non avere rilevato alcuna traccia della tappa di Djokovic in Spagna prima del viaggio verso l'Australia.In precedenza, Djokovic ha asserito che il suo agente avrebbe compilato erroneamente il modulo di dichiarazione di confine, con particolare riferimento alla sezione relativa ad eventuali viaggi all'estero nelle ultime due settimane.L'indagine segnalata dalle autorità spagnole arriva a poche ore dall'inclusione del tennista serbo nel seeding per gli Australian Open, nonostante l'incertezza sulla validità del suo suo visto. L'evento è stato ritardato senza spiegazioni per più di un'ora e alla fine il 34enne 20 volte vincitore di trofei dello Slam è stato sorteggiato al primo turno con il connazionale Miomir Kecmanovic.

