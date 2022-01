https://it.sputniknews.com/20220113/australian-open-djokovic-sorteggiato-al-primo-turno-ma-rischia-ancora-di-perdere-il-visto-14595875.html

Australian Open: Djokovic sorteggiato al primo turno, ma rischia ancora di perdere il visto

Australian Open: Djokovic sorteggiato al primo turno, ma rischia ancora di perdere il visto

Sembra davvero non avere fine la telenovela legata alla partecipazione di Novak Djokovic agli Australian Open 2022. 13.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-13T08:13+0100

2022-01-13T08:13+0100

2022-01-13T09:00+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/12323100_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_571bec62269d04f6bc1f2582ff29e6d3.jpg

Novak Djokovic è stato regolarmente sorteggiato nel tabellone che va a comporre il primo turno degli Australian Open, che inizieranno il prossimo 17 gennaio.Il campione serbo dovrà affrontare nel primo round il connazionale Miomir Kecmanovic, numero 78 della classifica mondiale ATP.Un accoppiamento di per sé non troppo insidioso per il vincitore di 20 trofei dello Slam, ma che rischia di saltare, per via del giudizio ancora sospeso da parte delle autorità australiane sul visto dello stesso Djokovic.È notizia di queste ore, infatti, come riferito dal primo ministro australiano Scott Morrison, che il ministero dell'Immigrazione di Canberra potrebbe ancora annullare il visto.Il premier ha anche ricordato che i cittadini stranieri non vaccinati non possono entrare nel Paese, a meno che non abbiano un'esenzione medica legale e valida dalla vaccinazione contro il coronavirus.Djokovic ha di recente conquistato le prime pagine dei giornali, dopo aver tentato di entrare in Australia con un'esenzione medica per il vaccino COVID-19, risultata non valida in seguito ai controlli delle autorità di Canberra.Il governo locale ha considerato Djokovic un rischio per la salute e la sicurezza, poiché non vaccinato, e anche se Djokovic ha vinto la sua causa ed è stato rilasciato dalla detenzione per motivi di immigrazione, il governo australiano lo ha avvertito che il ministro dell'immigrazione può ancora cancellare il suo visto.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo