Windows 11, scoperta una funzionalità nascosta del nuovo OS di Microsoft

L'ultima iterazione del sistema operativo di Microsoft è in grado di interfacciarsi con supporti di archiviazione anche piuttosto datati. 12.01.2022, Sputnik Italia

Windows 11 è in grado di gestire il flusso dati da floppy disk, come rilevato dal portale Windows Latest.Microsoft, in precedenza, non aveva reso nota la disponibilità di tale funzione, probabilmente per lo scarso numero di utenti che la stessa avrebbe potuto interessare.Se in Windows 10 il sistema operativo ha specificato il percorso in A per impostazione predefinita, dopo che per molti anni era stata la designazione dell'unità floppy, con l'undicesima versione del sistema operativo il dispatcher può rilevare automaticamente i supporti flessibili.Infatti, ora, il sistema è in grado di riconoscere un floppy disk collegato tramite un lettore al pc.Windows 11 è l'ultima iterazione del noto sistema operativo di Microsoft ed è diventato disponibile alla fine del 2021.

