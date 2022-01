https://it.sputniknews.com/20220112/turisti-raccolgono-4000-per-salvare-un-cucciolo-di-cane-dal-suo-padrone-aguzzino-14583930.html

Turisti raccolgono $4.000 per salvare un cucciolo di cane dal suo padrone-aguzzino

L'episodio di violenza si è consumato in una nota località balneare dell'Argentina. 12.01.2022, Sputnik Italia

Malmenato in bella vista, sulla Rambla di Mar del Plata, città costiera dell’Argentina, perché a suo dire stava camminando troppo lentamente.Protagonista, suo malgrado, di questa vicenda di maltrattamento è un cucciolo di cane, con il quale l'aggressore stava facendo una passeggiata.Il padrone, probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, lo aveva strattonando e preso a calci, ed era addirittura arrivato a rompere il guinzaglio per la forza di un colpo inferto alla povera bestia, atterrita e spaventata.A salvare il cagnolino è stato allora un gruppo di turisti, che, presa coscienza della situazione, ha organizzato una colletta sul posto, riuscendo in poco tempo a raccogliere la cifra di 4.000 dollari, per riscattare l'animale e strapparlo dalle grinfie del suo aguzzino.La storia si è conclusa con un lieto fine per la bestiolina, che è stata adottata da una famiglia composta da due genitori, la figlia 17enne e la nonna, tra i principali promotori della colletta.

