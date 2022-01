https://it.sputniknews.com/20220112/summit-nato-russia-mosca-avverte-se-la-situazione-peggiora-ancora-conseguenze-per-tutta-europa-14592999.html

Summit NATO-Russia, Mosca avverte: se la situazione peggiora ancora, conseguenze per tutta Europa

Summit NATO-Russia, Mosca avverte: se la situazione peggiora ancora, conseguenze per tutta Europa

La Russia ha indicato alla NATO in maniera sincera ed esplicita che l'ulteriore sprofondare della situazione potrebbe portare a gravi conseguenze per la... 12.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-12T20:05+0100

2022-01-12T20:05+0100

2022-01-12T20:05+0100

mondo

politica

difesa

La riunione del Consiglio NATO-Russia si è tenuta mercoledì nella sede dell'Alleanza atlantica a Bruxelles. La delegazione russa alla prima riunione degli ultimi due anni del Consiglio Russia-NATO a Bruxelles è stata rappresentata dal vice ministro degli Esteri russo Aleksandr Grushko e dal vice ministro della Difesa russo Aleksandr Fomin, che avevano partecipato ai colloqui tra la Russia e gli Stati Uniti a Ginevra. Da parte della NATO alla riunione hanno partecipato il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg e rappresentanti di 30 paesi membri.L'incontro si è svolto come un altro turno delle trattative sulle garanzie di sicurezza tra Russia e Stati Uniti a seguito della riunione Russia-USA il 9-10 gennaio a Ginevra. Le parti hanno discusso questioni relative alla sicurezza in Europa, alla riduzione dei rischi e al controllo degli armamenti. Come affermato dal segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in una conferenza stampa a Bruxelles, sarà difficile raggiungere accordi, ma l'alleanza è pronta a sedersi al tavolo dei negoziati per avere un dialogo con Mosca.A metà dicembre, la Russia ha pubblicato due bozze di proposte sulle garanzie di sicurezza tra Russia, Stati Uniti e NATO. Gli accordi proposti invitano entrambi i paesi a non dispiegare forze e missili in aree in cui potrebbero essere percepiti come una minaccia alla reciproca sicurezza nazionale, a limitare il dispiegamento di missili intermedi e a corto raggio e fermare l'espansione verso est della NATO.

