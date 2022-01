https://it.sputniknews.com/20220112/regno-unito-arrivano-le-sunions-le-prime-cipolle-anti-pianto-14585679.html

Regno Unito: arrivano le 'Sunions', le prime cipolle "anti-pianto"

Le Sunions, le uniche cipolle "anti-pianto", faranno prossimamente la loro comparsa anche nel mercato ortofrutticolo del Regno Unito. 12.01.2022, Sputnik Italia

Negli USA, le Sunions sono già commercializzate da alcuni anni.A riportarlo è il quotidiano britannico The Independent, che ha spiegato come il rivenditore Waitrose inizierà a mettere in vendita la nuova varietà di cipolle già a partire dal prossimo 18 gennaio, per un periodo di tempo limitato.Tuttavia, il poter passare delle serate meno 'drammatiche' in cucina è destinato a ripercuotersi sui portafogli dei sudditi di Sua Maestà, che saranno costretti a sborsare una somma circa cinque volte più alta per ogni cipolla.Secondo Sky News, infatti, il loro prezzo sarà di 50 sterline per cipolla, contro le 14 di una cipolla classica.Le Sunions sono state sviluppate per la prima volta dal gigante agricolo Bayer e il progetto è stato successivamente rilevato dall'azienda chimica BASF.Per crearle sono stati incrociati vari ceppi di cipolla meno pungenti per decenni, fino al raggiungimento di un risultato soddisfacente.

