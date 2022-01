https://it.sputniknews.com/20220112/quirinale-salvini-no-a-veti-su-berlusconi-14583687.html

Quirinale, Salvini: "No a veti su Berlusconi"

E sulla possibilità di vedere Mario Draghi al Colle, Salvini si auspica che l'ex numero uno della Bce possa rimanere alla guida del governo. 12.01.2022, Sputnik Italia

Nessuna formazione politica di centrosinistra potrà porre divieti alla candidatura di Silvio Berlusconi al Colle, qualora il diretto interessato dovesse avanzare la propria candidatura.Ad affermarlo ieri sera è stato Matteo Salvini, ospite da Bruno Vespa a Porta a Porta:Salvini si è quindi tirato fuori da qualsiasi corsa al "toto nomi" per il Colle, confermando però di aver avuto incontri con "tante persone" in maniera riservata.Un atteggiamento diverso da quello del Pd, che Salvini accusa di non volersi sedere al tavolo in presenza di candidature di un certo tipo.Sull'ipotesi Draghi al QuirinaleIn conclusione, Salvini ha affrontato il vero e proprio elefante nella stanza, ovvero l'ipotesi di poter assistere ad un avvicendamento tra Sergio Mattarella e Mario Draghi al Quirinale.In questo senso, per l'ex ministro degli Interni non ci sono però dubbi e la permanenza di 'Super Mario' alla guida dell'esecutivo rimane prioritaria."Io escludo Draghi dalla corsa? Molti italiani, me compreso, pensano che debba continuare a svolgere un ruolo di garanzia, se togli il tassello più importante di questo governo non so come ne usciamo".

