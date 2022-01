https://it.sputniknews.com/20220112/quirinale-la-strategia-per-il-mattarella-bis-e-il-silenzio-di-draghi-14585842.html

Quirinale, la strategia per il Mattarella bis e il silenzio di Draghi

Quirinale, la strategia per il Mattarella bis e il silenzio di Draghi

Per chiedere il sacrificio di un secondo mandato al capo dello stato, secondo il centrosinistra, deve farsi avanti Salvini, ma resta l’ostacolo Berlusconi, che... 12.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-12T11:54+0100

2022-01-12T11:54+0100

2022-01-12T11:54+0100

matteo salvini

mario draghi

silvio berlusconi

sergio mattarella

quirinale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/14425657_0:0:2379:1338_1920x0_80_0_0_23c9fc9a0595cef5c7301f5de85c4883.jpg

La strategia del silenzio è iniziata nella conferenza d'illustrazione del decreto del 5 gennaio. Il premier Mario Draghi non ha più intenzione di rispondere a domande sul suo futuro e sul Quirinale e si è trincerato dietro un secco no alle richieste dei giornalisti.E mentre l’ex governatore della Bce decide di non dare più risposte su questo tema, a 12 giorni dall’inizio delle votazioni, resta incerta la strada che prenderanno i partiti.Il capo dello stato ha fatto smentire a più riprese che ci sia anche una remota possibilità di restare al Colle, ma i partiti non mollano.Se M5S e Pd hanno fatto trapelare in diverse occasioni, anche attraverso le parole dello stesso Enrico Letta, che il bis sarebbe la soluzione migliore, la vera strategia prevederebbe che la richiesta di un secondo mandato arrivi da Matteo Salvini.Fratelli d’Italia è contrario al bis del capo dello stato, ma i suoi 58 parlamentari potrebbero essere ininfluenti.Il governo dei leaderSalvini, nel frattempo, mette sul piatto un’altra proposta: far restare Draghi a Palazzo Chigi e far entrare i leader di partito nel governo.Ipotesi che collima con la realtà che Berlusconi non abbia i numeri. Posizione di cui sono convinti anche diversi governatori leghisti che però spingono per avere Draghi al Colle: “Mandiamo Draghi. Al governo non rimangono più tanti mesi davanti e il presidente del Consiglio ha dimostrato di saper dialogare con noi”, e quanto a Silvio Berlusconi, “non è che siamo noi a dirlo, non ha i numeri davvero. Ed è escluso che li trovi”, si legge sulle cronache di palazzo sui giornali italiani.Ma Berlusconi non scioglie la riserva, come viene chiesto da più parti. E dalla villa sull’Appia a Roma cerca di trovare ancora consensi per la sua elezione dal quarto scrutinio in poi.

https://it.sputniknews.com/20220112/quirinale-salvini-no-a-veti-su-berlusconi-14583687.html

quirinale

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

matteo salvini, mario draghi, silvio berlusconi, sergio mattarella, quirinale