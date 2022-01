https://it.sputniknews.com/20220112/papa-francesco-in-libera-uscita-visita-un-negozio-di-dischi---video-14583276.html

Papa Francesco in 'libera uscita' visita un negozio di dischi - Video

Bergoglio era solerte recarsi presso il negozio quando era ancora cardinale, durante le sue visite a Roma. 12.01.2022, Sputnik Italia

Nella serata di ieri Papa Bergoglio ha lasciato la Città del Vaticano per recarsi in visita presso il negozio di dischi 'Stereosound', situato non lontano dal Pantheon, a Roma.Intorno alle 19.00, il Santo Padre ha varcato la soglia d'ingresso del negozio, frequentato ai tempi in cui era ancora cardinale.Come riferito dalla Sala stampa vaticana all'Ansa, l'occasione per la visita era la benedizione del "locale ristrutturato", al termine della quale gli è stato donato un disco di musica classica."Un'emozione immensa per la titolare del negozio, che ha rivelato al Corriere della passione del Papa per la musica.Il tutto è stato ripreso dal vaticanista spagnolo Javier Martínez-Brocal, direttore dell’agenzia Rome Reports, che ha visto il Papa in serata e ha filmato con il cellulare l’uscita dal negozio, per poi postare il video prima su Youtube e poi su Twitter.Papa Bergoglio si era concesso delle libere uscite anche in qualche altra occasione, come quando si era recato a comprare delle scarpe e degli occhiali.

