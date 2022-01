https://it.sputniknews.com/20220112/omicron-lallarme-di-fauci-e-deloms-tutti-saranno-esposti-14584631.html

Omicron, l'allarme di Fauci e del'OMS: "Tutti saranno esposti"

Omicron, l'allarme di Fauci e del'OMS: "Tutti saranno esposti"

I dati sulla diffusione della variante Omicron parlano di un numero di contagi più che raddoppiati a livello mondiale nella prima settimana del 2022. 12.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-12T10:45+0100

2022-01-12T10:45+0100

2022-01-12T10:45+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/905/58/9055840_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_affcfa75eb15247cd0ef06f56ba84914.jpg

Osservando i dati di diffusione della variante Omicron negli Stati Uniti e nel mondo, è decisamente probabile che quasi tutti saranno esposti al ceppo, ma le persone vaccinate solo in rarissimi casi correranno il rischio di decesso o di morte.A affermarlo nelle scorse ore, come riporta la CNN, è stato Anthony Fauci, Consigliere della Casa Bianca nella gestione dell'emergenza Covid.Al contrario, secondo Fauci, coloro che non sono vaccinati "subiranno gli aspetti più severi" della malattia.Ad un giornalista che gli chiedeva se la pandemia sia entrata in una nuova fase, Fauci ha risposto che "potremmo essere sulla soglia di questo momento".L'OMS: "Oltre metà dell'Europa sarà infettata nel giro di due mesi"A fare eco a Fauci è poi arrivata l'Organizzazione mondiale della Sanità, che per voce del coordinatore europeo Hans Kluge ha rilevato come siano alte le probabilità che più del 50% dell'Europa sarà contagiata nei prossimi 60 giorni.Stando ai dati in possesso dell'OMS, nella prima settimana del 2022, in tutto il mondo, sono stati registrati oltre 7 milioni di casi di contagio da coronavirus, più del doppio di quanti ne erano stati confermati nelle due settimane precedenti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo