L’Italia esporta gas, prezzi meno cari grazie al Tap e alle riserve

Esportazioni verso Francia e Olanda principalmente. Nel 2021 arrivati dal Mar Caspio otto miliardi di metri cubi di gas naturale azerbaigiano, su una... 12.01.2022, Sputnik Italia

Nella corsa dei prezzi del gas e delle fonti fossili, che hanno portato all’aumento delle bollette, arriva anche una notizia al contrario. Da dopo Natale l’Italia, grazie al prezzo all’ingrosso più favorevole, esporta gas naturale verso la Francia e verso l’Olanda.Un risultato che, mentre le quotazioni del gas sono salite di oltre il 500% in un anno, apre nuovi scenari per il settore energetico italiano.L’esportazione è stata possibile sia grazie al sistema di stoccaggio italiano, uno dei più efficienti d’Europa, sia grazie all’entrata in funzione del gasdotto Tap. Questi due elementi hanno consentito di avere una bolletta inferiore del 10%.I due vantaggi concomitantiIl sistema di stoccaggio in mano all’Italia consente di realizzare una riserva di gas da utilizzare al bisogno, con materia prima da immettere sul mercato a prezzi favorevoli.Inoltre, da un anno, il gasdotto Tap è entrato ufficialmente in funzione e ha consentito all’Italia di ricevere, in 12 mesi, quasi otto miliardi di metri cubi di gas dal Mar Caspio.Diverse società del settore, tra cui anche Enel e Shell, hanno firmato contratti per 10 miliardi di metri cubi di gas all’anno.

