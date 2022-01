https://it.sputniknews.com/20220112/la-polizia-di-sicurezza-svedese-avverte-di-possibili-guerre-spaziali-con-russia-e-cina-14589131.html

La polizia di sicurezza svedese avverte di possibili 'guerre spaziali' con Russia e Cina

La polizia di sicurezza svedese avverte di possibili 'guerre spaziali' con Russia e Cina

Sempre più paesi vedono lo spazio come una possibile arena per conflitti futuri, ha affermato il capo della polizia di sicurezza svedese (Säpo), Charlotte von...

In precedenza, una non meglio chiarita "minaccia russa" era stata ripetutamente paventata da numerose agenzie e servizi di sicurezza nel paese scandinavo, unita alla narrativa mediatica di una Mosca "assertiva" e "aggressiva", per giustificare tutta una serie di misure militari, prime tra tutte lo storico incremento del budget per la Difesa, mai visto neppure durante i peggiori anni della Guerra Fredda.Con lo spazio come nuova arena, le "potenze straniere" ottengono nuove opportunità, ha avvertito l’alta funzionaria della Säpo, secondo la quale un conflitto nello spazio oggi non sarebbe affatto impossibile e potrebbe iniziare con sabotaggi capaci di interrompere servizi satellitari, nei quali la Svezia primeggia in quelli per la navigazione.Ancora una volta, i due paesi individuati come maggiori ‘minacce’, in questo contesto, sarebbero Russia e Cina, secondo la Säpo, ramo dei servizi segreti che si occupa di controspionaggio, antiterrorismo, protezione della Costituzione e di soggetti sensibili, quali personalità reali e del corpo diplomatico.Secondo lei, questo sviluppo riguarda sia la valutazione dell'intelligence che la situazione della sicurezza in Svezia, direttamente e indirettamente.“Vedere lo spazio da una prospettiva di difesa totale è quindi necessario e sia la preparazione che la conoscenza devono aumentare. La collaborazione è necessaria per creare comprensione e resilienza”, ha esortato la von Essen.In precedenza, durante la stessa conferenza, il ministro della Difesa Peter Hultqvist aveva affermato che la Russia "metteva in discussione e minacciava" l'intero sistema di sicurezza europeo. Citando l'ammassamento di truppe russe all'interno dei propri confini, che ha definito "tensione militare con l'Ucraina", e la recente serie di proposte di Mosca alla NATO e agli Stati Uniti, che prevedono la non espansione e il non posizionamento di materiale e truppe, Hultqvist ha affermato che la Russia “sfida il diritto internazionale quando mette in discussione il diritto all'autodeterminazione di altri paesi”.In precedenza, Hultqvist ha sostenuto che la Svezia non avesse altre minacce militari contro di essa, se non dalla Russia, nonostante il fatto che l'ultima guerra combattuta con questa sia terminata nel 1809.

