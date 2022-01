https://it.sputniknews.com/20220112/kanye-west-ci-ripensa-smentite-le-voci-sul-prossimo-viaggio-in-russia-14590150.html

Kanye West ci ripensa e non incontrerà Putin: smentite le voci sul prossimo viaggio in Russia

Kanye West ci ripensa e non incontrerà Putin: smentite le voci sul prossimo viaggio in Russia

Kanye 'Ye' West non si recherà in Russia, almeno per ora, stando a quanto riferito dal suo rappresentante ufficiale. 12.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-12T14:22+0100

2022-01-12T14:22+0100

2022-01-12T14:41+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Kanye West ci ripensa e non incontrerà Putin: smentite le voci sul prossimo viaggio in Russia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/9334549_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_53ed056e18102659e0741478a0904186.jpg

L'addetto alle pubbliche relazioni di Kanye 'Ye' West, Pierre Rougier, ha smentito le notizie sui presunti piani del rapper di visitare la Russia entro il 2022 e incontrare il presidente russo Vladimir Putin.Intanto, né il consigliere personale di West, Ameer Sudan, né il suo legale, Scott Balber, hanno finora rilasciato dichiarazioni su tali sviluppi.L'addetto stampa dell'imprenditore miliardario azerbaigiano-russo Emin Agalarov, Rob Goldstone, ha confermato alla rivista che "ci sono colloqui in corso".Martedì, la rivista musicale Billboard aveva riferito, citando proprio Ameer Sudan, che l'artista avrebbe avuto in programma di visitare la Russia quest'anno per incontrare Vladimir Putin e tenere una serie di esibizioni con il suo Sunday Service Choir.Secondo quanto riferito, Sudan e Balber sarebbero stati già al lavoro con Aras Agalarov per definire i dettagli dell'accordo.

https://it.sputniknews.com/20220112/kanye-west-andra-in-russia-per-incontrare-putin-nel-2022-14586299.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo