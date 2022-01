https://it.sputniknews.com/20220112/kanye-west-andra-in-russia-per-incontrare-putin-nel-2022-14586299.html

Kanye West andrà in Russia per incontrare Putin nel 2022

Kanye West andrà in Russia per incontrare Putin nel 2022

Il celebre rapper americano ha promesso di tenere degli spettacoli in Russia entro il 2022. 12.01.2022

2022-01-12T10:21+0100

2022-01-12T10:21+0100

2022-01-12T10:21+0100

Ye, noto ai più come Kanye West, ha in programma un viaggio a Mosca entro la fine dell'anno, per incontrare il presidente Vladimir Putin ed esibirsi nel suo Sunday Service Choir.Il viaggio del musicista è attualmente in programma per la primavera o l'estate, a seconda del programma di Ye, ha affermato a Billboard il "consigliere strategico" di Ye, Ameer Sudan.Ye spera presumibilmente di espandere la sua attività in Russia con l'aiuto dello sviluppatore miliardario azerbaigiano-russo Aras Agalarov, presidente del Crocus Group.Con un portafoglio di attività che vanta centri commerciali, marchi di moda, grandi magazzini, boutique e molto altro, il gruppo Crocus di Agalarovs è responsabile di oltre 4 milioni di metri quadrati totali stimati di proprietà sviluppate in Russia, afferma il sito web dell'azienda.Ye sta lavorando a nuovi accordi commerciali con gli Agalarov, secondo quanto affermato da Sudan, che dovrebbero far schizzare il patrimonio del rapper a oltre 10 miliardi di dollari, grazie anche ad una collaborazione con il figlio musicista di Agalarov, Emin.Gli spettacoli del Sunday Service Choir in Russia saranno le prime esibizioni di Ye nel Paese e qualcosa che l'artista considerava di intraprendere sin da quando ha debuttato con il progetto nel 2019.Si presume che il rapper abbia intenzione di invitare il presidente Vladimir Putin a partecipare alla performance gospel come invitato speciale di uno degli eventi.Lo scorso novembre, Ye, un accanito sostenitore dell'ex presidente Donald Trump e generalmente noto per le sue dichiarazioni sui generis su politica, società e cultura, si è definito un "giovane Putin", presumibilmente in riferimento al presidente russo.

