Ita sceglie il partner tra Lufthansa e Air France e presenta il secondo Airbus con livrea azzurra

Intitolato al campione di atletica Pietro Mennea, dopo il primo dedicato al calciatore Paolo Rossi. Tra i candidati a entrare nell’azionariato della compagnia... 12.01.2022, Sputnik Italia

Mentre i vertici di Ita sono alla ricerca di un partner per rafforzare la neonata compagnia aerea che soffre della stagione pandemica con una riduzione delle prenotazioni rispetto alle aspettative, prosegue la fase di rebranding.A poche settimane dall'Airbus A320 intitolato a Paolo Rossi, nella flotta di Ita Airways entra anche il secondo aereo con la nuova livrea azzurra: l’Airbus A319 dedicato al campione italiano di atletica leggera Pietro Mennea.La società ha invitato i fan a scegliere i nomi di campioni a cui dedicare gli altri aeromobili che entreranno a breve nella flotta.In pole Lufthansa, segue Air FranceLa ex Alitalia è diventata una compagnia appetibile per il vettore tedesco Lufthansa, soprattutto dopo il suo ridimensionamento.Ita potrebbe entrare a far parte della rete di compagnie aeree diffuse in tutta Europa, come Swiss, Austrian e Brussels.L’altra opzione allo studio è il gruppo di compagnie dell’alleanza SkyTeam, che fa capo a Delta Air Lines negli Stati Uniti e a Air France-Klm in Europa.

Rachele Samo

Notiziario

