https://it.sputniknews.com/20220112/il-ritiro-del-contingente-della-csto-iniziera-il-13-gennaio-afferma-il-presidente-kazako-tokayev-14589265.html

Presidente kazako Tokayev: il ritiro del contingente CSTO inizierà il 13 gennaio

Presidente kazako Tokayev: il ritiro del contingente CSTO inizierà il 13 gennaio

Il capo di Stato del Kazakistan ha espresso il proprio ringraziamento al comando del contigente internazionale di pace della CSTO. 12.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-12T12:31+0100

2022-01-12T12:31+0100

2022-01-12T12:38+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/14498555_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_13b0c807afd5b098f47281970bd616a3.jpg

Il ritiro delle forze dell'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (CSTO) dal Kazakistan inizierà giovedì 13 gennaio, ha affermato il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev.Il capo di stato ha quindi aggiunto che la missione ha avuto successo e che le forze kazake sono riuscite a scacciare i terroristi da Almaty grazie al supporto di forze aggiuntive, comprese quelle inviate dalla CSTO.Nella giornata di ieri, Tokayev aveva affermato che la fase acuta dell’operazione era in buona sostanza superata e che la situazione nel Paese era fondamentalmente stabile in tutte le regioni.Il presidente sostiene che contro il Kazakistan sarebbe stata scatenata una guerra terroristica.I disordini in KazakistanAll'inizio di gennaio, un'ondata di proteste ha colpito il Kazakistan, a seguito di un raddoppio dei prezzi del gas. Le autorità kazake sostengono che la protesta sarebbe stata dirottata da elementi terroristici che cercavano di rovesciare il governo.Il ministero dell'Interno del Paese ha affermato che 17 agenti di sicurezza kazaki sono stati uccisi e oltre 1.300 sono rimasti feriti nei disordini.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo