Djokovic ammette di aver violato la quarantena per incontrare un giornalista

Continua la telenovela legata al venti volte vincitore di trofei dello Slam, e alla sua presunta positività al coronavirus alla fine del mese di dicembre. 12.01.2022, Sputnik Italia

Novak Djokovic ha infranto le regole di isolamento anti-coronavirus per incontrare un giornalista francese dell'Equipe, al quale ha concesso un'intervista.A rivelarlo è stato il diretto interessato, a due giorni dalla sua ammissione di positività al Covid-19 il 16 dicembre.Su Instagram, il campione serbo ha fatto mea culpa, affermando che, sì, avrebbe dovuto rimandare, ma di non essersela sentita per non "deludere il giornalista" in questione.Ad ogni modo, Djokovic ha garantito di aver rispettato "le distanze sociali" e di aver "indossato una mascherina, tranne quando è stata scattata una fotografia" e ha attaccato coloro che cercano di fare "disinformazione" in relazione all'accaduto.Nello stesso post, il vincitore di 20 trofei dello Slam ha accusato il proprio agente, che avrebbe compilato erroneamente il modulo di viaggio per l'Australia, riportandovi informazioni scorrette.Intanto, come riportato dall'agenzia di stampa australiana Aap, una decisione sul caso relativo a Novak Djokovic non verrà resa nota prima della giornata di domani, 13 gennaio, a 4 giorni dalla partenza degli Australian Open, che resta ad ogni modo fortemente in dubbio.

