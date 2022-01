https://it.sputniknews.com/20220112/da-francia-e-grecia-via-alle-restrizioni-che-impedivano-agli-omosessuali-di-donare-sangue-14589611.html

Anche gli omosessuali possono donare sangue: Francia e Grecia eliminao le restrizioni

Le restrizioni, in entrambi i paesi, erano state introdotte agli inizi degli anni '80, alla luce dei timori riguardanti la diffusione di HIV e AIDS. 12.01.2022, Sputnik Italia

Le autorità di Francia e Grecia hanno firmato le leggi che escluderanno l'omosessualità dalla lista di criteri che vietano di donare il sangue.Come riportato dal portale The Local, gli uomini omosessuali in Francia potranno donare il sangue come gli altri membri della popolazione. Prima, nel Paese, gli omosessuali avevano il permesso di farlo solo a condizione che si astenessero da rapporti sessuali nei quattro mesi precedenti alla donazione. I riferimenti all'orientamento sessuale saranno rimossi dai questionari sulle donazioni di sangue, il che, secondo quanto dichiarato dal ministro della Salute Olivier Veran in un post su Twitter, è "la fine di una disuguaglianza che non era più giustificata".In Francia la norma entrerà in vigore il 16 marzo.In Grecia, invece, il decreto legge è già entrato in vigore, riferisce il portale Greek Reporter. Il documento è stato firmato dal ministro della Salute, Thanos Plevris, e dal vice ministro, Mina Gaga, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Paese. In Grecia, gli uomini omosessuali dovevano astenersi dai rapporti sessuali nei 12 mesi precedenti alla donazione del sangue.Nella maggior parte dei paesi tale divieto era stato introdotto negli anni '80, dopo lo scoppio dell'epidemia di HIV/AIDS. In quel periodo, la malattia non era ancora studiata in maniera sufficiente e le autorità di numerosi paesi avevano vietato la donazione di sangue ad alcune categorie di persone, tra cui omosessuali e bisessuali.

