Covid in Italia, Speranza: "Fase nuova e complessa dovuta ad Omicron"

Covid in Italia, Speranza: "Fase nuova e complessa dovuta ad Omicron"

Il ministro della Salute ha riferito, durante il Question Time alla Camera, che ieri è stato toccato il record di 700 mila vaccinazioni.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha fatto il punto sulla situazione della pandemia di Covid in Italia, degli ospedali e sulla strategia adottata dal governo, durante il Question Time alla Camera. Inoltre ha annunciato che ieri è stato toccato il "record di vaccinazioni da inizio campagna, 700mila dosi".OspedalizzazioniLa situazione dei ricoveri in ospedale è monitorata con "grande attenzione" e rispetto alle precedenti ondate di contagi, grazie ai vaccini, emerge un'importante novità: all'aumentare dei casi non corrisponde una crescita dei ricoveri.In Italia la prima dose è stata somministrata all'89,58% della platea a cui è offerto il vaccino anti-Covid. I ricoveri riguardano per lo più la minoranza di persone che ha rifiutato il vaccino. Sono loro, secondo i dati illustrati dal ministro durante il Question Time, a gravare maggiormente sulle strutture sanitarie. Green PassSperanza ha poi riferito sui numeri dei Green Pass scaricati, ad oggi 194 milioni a "testimonianza di uno strumento che è ormai entrato nella consuetudine dei nostri concittadini". Il tema caldo sono le criticità emerse nella sospensione del certificato verde in caso di positività al Covid-19 e riattivazione ad avvenuta guarigione. "Abbiamo dovuto lavorare per costruire una modalità nostra, nazionale, di sospensione diversa del Green pass perché all'inizio la modalità europea prevedeva solo la sospensione in caso di falsificazione. Dopo alcune sollecitazioni, anche di natura parlamentare, con l'ultimo Dpcm del 17 dicembre abbiamo introdotto un meccanismo che a regime porterà a un doppio automatismo: di sospensione della validità del Green pass di fronte ad un caso di positività e al tempo stesso però uno stop di questa sospensione e riattivazione del certificato in caso di tampone negativo dopo la positività- ha spiegato - E' una procedura in corso, penso che dobbiamo lavorare perché questi problemi che ancora ci sono stati possano essere risolti. Il Governo continuerà a puntare sul Green Pass, c'è stata una estensione del suo utilizzo. La strategia del Governo è continuare a puntare sul certificato verde".

2022

