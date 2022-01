https://it.sputniknews.com/20220112/covid-galli-non-ce-la-luce-in-fondo-al-tunnel-omicron-e-un-virus-diverso-14585522.html

Covid, Galli: "Non c'è la luce in fondo al tunnel, Omicron è un virus diverso"

Covid, Galli: "Non c'è la luce in fondo al tunnel, Omicron è un virus diverso"

La nuova variante del coronavirus si diffonde a tutta velocità in Italia, contagiando guariti e immunizzati con la terza dose di vaccino anti-Covid. 12.01.2022

coronavirus in italia

"La luce in fondo al tunnel non la vediamo. Siamo davanti quasi ad un virus diverso". Il professor Massimo Galli, ospite ieri sera a Cartabianca su Raitré, fa il punto sul nuovo scenario epidemico, delineato dalla comparsa della variante Omicron, che si diffonde in Italia con numeri mai visti dall'inizio della pandemia di Covid.Il vaccino sta dimostrando dei limiti nel contenere il contagio e lo stesso Galli è stato colpito in maniera severa dall'infezione nelle festività natalizie, nonostante la terza dose e le precauzioni. Il professore, tuttavia, dice chiaramente che il suo intervento vuole essere "uno spot a favore della vaccinazione", perché "salva dal cimitero".La variante Omicron si diffonde a tutta velocità in Italia, dove ieri è stato sfondato il record di 220mila contagi giornalieri. I decessi, invece, hanno raggiunto quota 300.Il bilancio della pandemia in Italia è di 7.774.876 positivi e 139.559 decessi, mentre le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione sono 46.678.236.

