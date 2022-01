https://it.sputniknews.com/20220112/conte-subito-in-cdm-per-i-ristori-sosterremo-lo-scostamento-di-bilancio-14593420.html

Conte: “Subito in Cdm per i ristori, sosterremo lo scostamento di bilancio”

Le proposte del M5S contro i rincari delle bollette ma anche di beni alimentari di prima necessità. Per il leader del Movimento “servono altri aiuti”. 12.01.2022, Sputnik Italia

Un nuovo intervento, urgente, che aiuti famiglie e imprese sommandosi a quanto già stanziato in Legge di Bilancio ma che è stato superato dagli eventi, sia pandemici che di dinamiche economiche con il rialzo dei prezzi dell’energia.È quanto chiede dalla sua pagina Facebook il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al governo.M5S pronto a sostenere lo scostamento di bilancioConte nel suo post sottolinea che il Movimento ha “una lunga lista di proposte pronte”. E poi ne enumera alcune.“Fra queste c’è l’azzeramento dell’Iva 2022 sull’aumento delle bollette rispetto ai prezzi medi del 2021” e poi “si deve prevedere un contributo di solidarietà da parte degli operatori che hanno ottenuto importanti profitti - senza aumento di costi - dai rincari di questi mesi”.Oltre questo, per l’ex premier “va creato un fondo di garanzia per gli accordi di fornitura di energia elettrica rinnovabile a lungo termine, per garantire alle imprese energia a prezzi competitivi. Il pagamento delle bollette va rateizzato”.Conte prosegue rinnovando la necessità di Ristori subito in Cdm.

