https://it.sputniknews.com/20220112/colle-calenda-bonino-nome-di-riferimento-per-tutti-14589459.html

Colle, Calenda: "Bonino nome di riferimento per tutti"

Colle, Calenda: "Bonino nome di riferimento per tutti"

Sarebbe la prima Presidente della Repubblica donna dell'Italia, ma, per motivare la proposta, il leader di Azione precisa: "prima viene la competenza". 12.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-12T13:52+0100

2022-01-12T13:52+0100

2022-01-12T13:52+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/698/86/6988664_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_3ddd98d2e89a174cc29e79142a7cdc37.jpg

Il leader di Azione, Carlo Calenda, lancia la candidatura di Emma Bonino al Quirinale.L'occasione per proporre la storica leader radicale per il Colle è la firma del patto di federazione tra Azione e +Europa.La proposta di Calenda arriva a 12 giorni esatti dal primo giro di votazioni in Parlamento. Nell'attesa che vengano individuati nomi nei vertici del centrosinistra e del centrodestra e che Berlusconi sciolga le sue riserve, si fa largo l'idea di una candidatura "rosa" per il Colle.Il ministro Patuanelli è stato tra i primi a proporre una donna come Presidente della Repubblica, una scelta che "farebbe fare un salto culturale all’Italia", ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera, perché "una questione di genere, anche in politica, c’è ed è inutile negarlo".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia