Catania, donna nuda scaraventa mobili e vasi dal balcone: bloccato il centro - Video



Seminuda in mutande lancia vasi, una scala e persino una culla, urlando il nome dei suoi figli, nello sgomento dei passanti. In tilt il traffico di una strada... 12.01.2022

Momenti di disperata follia nel centro di Catania, dove una donna in preda ad un raptus ha scaraventato per strada vasi e mobilia dal balcone, dal terzo piano di un palazzo in via Etnea, la via principale della città.Diversi video la mostrano seminuda, mentre indossa solo un paio di slip neri e urla i nomi dei figli. Sulle auto parcheggiate sotto casa e in mezzo alla via, lancia, uno per uno, tutti i vasi del suo balcone. Poi inizia con la mobilia: prima una scala, poi la pianta di cemento di un ombrellone e persino una culla.I passanti sono nel panico e pensano al peggio, mentre un uomo avverte le forze dell'ordine. Il traffico sulla via Etnea è paralizzato. La donna, intanto, scavalca un separatorio e passa sul balcone dei vicini, continuando con il lancio di oggetti.Ancora in preda alla disperazione, urla i nomi dei figli Salvatore e Lorenzo. Chiede dove siano. Una voce maschile, forse la stessa che ha avvertito la polizia, spiega che il marito li ha portati via la mattina stessa.In qualche commento sui social si legge che la reazione folle della donna è scattata perché il giudice avrebbe assegnato i bambini in via esclusiva al padre. Questo tutto ciò che si sa finora sulle possibili cause che hanno scatenato l'attacco di rabbia della madre.Solo le forze dell'ordine, polizia e vigili urbani, al loro arrivo, sono riusciti a calmare la donna e riportare l'ordine. Alcune delle auto posteggiate sotto il balcone sono rimaste seriamente danneggiate, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

