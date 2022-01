https://it.sputniknews.com/20220112/caro-energia-leuropa-dovra-pagare-una-bolletta-da-1000-miliardi-di-dollari-nel-2022-14591716.html

Caro energia: l'Europa dovrà pagare una bolletta da 1000 miliardi di dollari nel 2022

Caro energia: l'Europa dovrà pagare una bolletta da 1000 miliardi di dollari nel 2022

L'Europa sarà colpita quest'anno dal caro bollette più grande degli ultimi dieci anni a causa poiché dell'iperinflazione dei prezzi del gas naturale e... 12.01.2022, Sputnik Italia

Utilizzando i prezzi a termine attuali, la bolletta totale dell'energia primaria del Vecchio Continente ammonterà a circa $ 1000 miliardi, ha affermato Citigroup in un rapporto, come riporta Bloomberg.La differenza rispetto ai picchi del passato, secondo Citigroup, è che in precedenza essi sono stati in gran parte determinati dall'aumento dei prezzi del petrolio.Questa volta, invece, a salire è il costo dell'alimentazione e del riscaldamento di tutte le struttre, dalle case ai trasporti e ai grandi impianti industriali, al ridurre le emissioni di carbonio.L'Europa continua ad essere in piena crisi energetica, con le scorte di gas più basse registrate da almeno dieci anni e i prezzi di riferimento per il carburante aumentati di oltre il 250% l'anno scorso.Il gas, come riporta Citigroup, rappresenta circa il 25% del fabbisogno energetico dell'Europa, rispetto a circa il 10% in Asia, e proprio la sua importanza come combustibile per le centrali elettriche ha portato al drastico aumento delle tariffe elettriche degli stati europei.

