Cane-agnello porta a spasso un gregge di pecore - Video

L'animale potrebbe aver tratto in inganno le pecore per via del suo manto, di una tonalità molto simile a quella di un agnellino. 12.01.2022, Sputnik Italia

Un utente di Reddit ha recentemente pubblicato un video di un cucciolo che cammina insieme a un gregge di pecore, che conduce in maniera molto diligente per le strade della città.Tutti gli animali sembrano obbedire senza il minimo tentennamento al loro guardiano, che riesce a farsi rispettare, a dispetto delle minute dimensioni.Nei commenti, gli utenti hanno fatto notare che gli ovini potrebbero essere stati messi a proprio agio dal suo colore, che lo rende davvero molto simile ad un agnellino.E potrebbe essere proprio questo il motivo per il quale le pecore sembrano fidarsi di lui.

