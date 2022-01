https://it.sputniknews.com/20220112/boris-johnson-chiede-scusa-per-il-party-a-downing-street-del-maggio-2020-14590424.html

Boris Johnson chiede scusa per la festa a Downing Street del maggio 2020

Boris Johnson chiede scusa per la festa a Downing Street del maggio 2020

Boris Johnson si è pubblicamente scusato di fronte al Parlamento di Westminster per il party organizzato nel giardino della sua residenza di Downing Street nel... 12.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-12T14:09+0100

2022-01-12T14:09+0100

2022-01-12T14:12+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/10271029_0:0:3060:1722_1920x0_80_0_0_f889e724e82af7037e9c4ec7206352b4.jpg

Bojo ha quindi ammesso di essere a conoscenza e di comprendere "la rabbia che provano contro di me, per il governo che guido, quando pensano che a Downing Street le regole non siano adeguatamente seguite dalle persone che le fanno".Riferendosi all'indagine in corso sul partygate, guidata dall'alto funzionario statale Sue Gray, Johnson ha ribadito di essere conscio del fatto che ci sono state cose che non sono state fatte bene e si è detto pronto ad assumersi le responsabilità.Nonostante ciò, il premier brtiannico ha sottolineato che all'epoca aveva creduto che si trattasse di "un evento di lavoro".Il leader dei tories si è però detto d'accordo con coloro che gli rimproverano di non aver interrotto l'iniziativa sul nascere.L'intervento del primo ministro è stato accolto molto criticamente dalle altre forze politiche del Paese, con il leader laburista Keir Starmer che ha rimproverato a Johnson "mesi e mesi di inganni" e lo ha invitato a rassegnare le dimissioni.Alla fine del mese di dicembre, il quotidiano britannico The Guardian ha pubblicato uno scatto risalente al periodo del primo lockdown che mostra Boris Johnson e il suo staff su una terrazza nel giardino della residenza del primo ministro, al 10 di Downing Street, in un momento in cui agli inglesi veniva ordinato di rimanere a casa e rispettare le più rigide regole di distanziamento sociale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo