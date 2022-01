Bloomberg: UE prepara manovre per sicurezza informatica mentre catene di approvvigionamento tremano

Un documento relativo all'esercitazione citata dall'agenzia ha indicato l'attacco a Solarwinds e diverse agenzie governative e private negli USA e in Europa nel 2020 come un esempio di cose a cui prestare attenzione. All'inizio del 2021 gli Stati Uniti hanno incolpato la Russia per quell'attacco hacker per giustificare nuove sanzioni contro Mosca. Gli ufficiali russi criticano Washington per le restrizioni, affermando che non ci sono prove del coinvolgimento di Mosca.