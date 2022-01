https://it.sputniknews.com/20220112/bianchi-la-dad-non-e-il-demonio-ma-ci-sono-delle-regole-precise-per-applicarla-14584078.html

Bianchi: “La Dad non è il demonio ma ci sono delle regole precise per applicarla”

Il ministro dell’Istruzione difende la decisione del rientro in presenza dopo le vacanze di Natale e assicura che se il quadro dei contagi peggiorerà, il... 12.01.2022, Sputnik Italia

Dopo il Quirinale, il rientro a scuola in presenza è stato senza dubbio uno dei temi caldi delle ultime settimane. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha difeso e difende la linea del governo per il ritorno senza Dad generalizzata, con regole precise per attivarla e protocolli individuati nel decreto del 5 gennaio.“Per ora i problemi riscontrati sono gestibili e siamo attrezzati per affrontare un eventuale peggioramento del quadro”, dice Bianchi a La Stampa, sottolineando che il principio di base è che “la scuola resta aperta e in presenza, una scelta portante di questo governo”.Lo scontro, in particolare con alcuni attori della scena politica italiana, tra cui il governatore della Campania Vincenzo De Luca, si è concentrato sulla didattica a distanza. Per Bianchi, “non può essere indiscriminato, ci sono regole precise da seguire”.Per il ministro, il decreto del 5 gennaio stabilisce “una linea di marcia chiara: la scuola deve essere aperta e, nel caso, deve essere l’ultima a chiudere”.Pochi supplenti, test lenti e problemi strutturaliIl ministro risponde poi alle altre questioni che hanno causato i dubbi sulla riapertura.Per quanto riguarda la mancanza di supplenti per sostituire il personale contagiato o in quarantena, Bianchi risponde che “ci possono essere realtà in cui questo problema è concreto, ma un potenziamento dell’organico c’è stato: in legge di bilancio abbiamo stanziato 400 milioni per rinnovare i contratti del personale Covid e, all’inizio dell’anno scolastico, abbiamo assunto con i concorsi 60mila docenti”.Per quanto riguarda i sistemi di areazione, spesso scarsi nelle aule scolastiche, il ministro ricorda che “abbiamo dato 150 milioni agli enti locali, che sono proprietari degli edifici scolastici, e poi altri 350 milioni direttamente alle scuole. C’è chi ha provveduto e chi no, ma noi non abbiamo la capacità impositiva di dire come usare quei soldi”.I vaccini nelle scuoleAdesso, un ulteriore passo avanti nella lotta contro il coronavirus sarà quella di completare e rafforzare la campagna vaccinale nelle fasce scolastiche.Una possibilità è quella di vaccinare a scuola, come accade in Puglia.Ma, per Bianchi, “bisogna tenere conto delle diverse esigenze tra la fascia 12-19 anni, in cui abbiamo il 74% dei ragazzi con la seconda dose e l’85% con la prima, quindi bisogna solo completare le vaccinazioni, e i bambini più piccoli, per i quali la campagna vaccinale è iniziata da meno di un mese e i numeri sono inevitabilmente più bassi”.

