Xenotrapianto negli Usa: 57enne riceve cuore di maiale modificato

Xenotrapianto negli Usa: 57enne riceve cuore di maiale modificato

Il Centro medico dell'Università del Maryland ha sostituito il cuore di un malato terminale, ormai prossimo alla morte, con un cuore di maiale geneticamente... 11.01.2022, Sputnik Italia

Il 57enne David Bennett non avrebbe avuto alcuna chance, vista l’indisponibilità di un cuore umano da trapiantare nell’immediato e la drammatica mancanza di tempo utile, per cui i chirurghi dell’Università del Maryland hanno provveduto ad uno xenotrapianto, utilizzando un cuore di maiale che era stato sottoposto a modifica genetica, per rimuovere la sostanza chimica nelle sue cellule responsabile del rigetto.Ieri, lunedì 10 gennaio, tre giorni dopo l’intervento, un comunicato dell’ospedale ha fatto sapere che l’uomo sta bene.È troppo presto per sapere se l'operazione funzionerà nel tempo, ma segna un passo avanti nella ricerca decennale da parte degli scienziati, per quanto riguarda l’utilizzo di organi di provenienza animale per salvare esseri umani.Vista la carenza di organi umani da trapiantare, le alternative animali sono state a lungo oggetto di intense ricerche. Solo l'anno scorso, negli Stati Uniti, ci sono stati più di 3.800 trapianti di cuore, un numero record, secondo la United Network for Organ Sharing (UNOS).Il dottor Muhammad Mohiuddin, direttore scientifico del programma di trapianto da animale a uomo dell'università, ha dichiarato: "Se funziona, ci sarà una scorta infinita di questi organi per i pazienti che soffrono".

