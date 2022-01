https://it.sputniknews.com/20220111/visone-americano-immortalato-in-video-mentre-trascina-lungo-serpente-in-florida--14581528.html

Visone americano immortalato in video mentre trascina lungo serpente in Florida

I biologi affermano che sebbene i visoni di solito diano la caccia a uccelli, pesci e piccoli mammiferi, occasionalmente catturano serpenti che possono essere... 11.01.2022, Sputnik Italia

Una donna con sua figlia stava tornando a casa nel Parco Naturale Fakahatchee Strand in Florida quando hanno visto un visone americano attraversare la strada con un serpente in bocca. Lo hanno immortalato con la telecamera ed hanno inviato il filmato alla Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) che in seguito lo ha condiviso su Facebook. Gli esperti del FWC hanno aggiunto che i visoni non sono facili da studiare perché sono di piccole dimensioni e sono abili a nascondersi.

