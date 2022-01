https://it.sputniknews.com/20220111/viaggia-fino-in-africa-per-incontrare-lamata-conosciuta-in-chat-rapito-allaeroporto-14575762.html

Viaggia fino in Africa per incontrare l'amata conosciuta in chat: rapito all'aeroporto

Un imprenditore veneto è finito nelle mani di una banda criminale in Costa d'Avorio. Liberato dopo pochi giorni con un blitz delle forze di polizia locali. Sul... 11.01.2022, Sputnik Italia

Un imprenditore venero si era recato a novembre in Costa d'Avorio per conoscere personalmente una donna conosciuta in chat, di cui si era innamorato. Ma all'arrivo all'aeroporto Abidjan, il suo sogno d'amore si è trasformato in un incubo: è stato sequestrato da una banda criminale. Di lui si sono perse le tracce per alcuni giorni.I due avevano intrapreso una relazione amorosa, che si era consolidata nel tempo, nonostante non si fossero mai visti di presenza. Ad ottobre erano arrivate le prime richieste di aiuti economici dalla donna, per risolvere dei presunti guai giudiziari.La famiglia lo aveva convinto a desistere, ma l'imprenditore ha deciso di partire per la Costa d'Avorio. Ai suoi cari racconta di partecipare ad un progetto di solidarietà, ma in realtà vola in Africa per incontrare la donna vista soltanto in foto.Formenton, infatti, secondo quanto riporta Il Messaggero, non avrebbe mai visto personalmente la Martens e questo punto getterebbe un'ombra di mistero sulla sua effettiva esistenza.I familiari e gli amici, resosi conto che Formenton era caduto in una truffa, avvisano le forze dell'ordine italiane. Nel Paese africano scatta il blitz della polizia locale, che libera Formenton, detenuto in una stanza d'albergo a Bonoua, cittadina dell'entroterra ad est della popolosa Abidjan.Sul sequestro stanno indagando i pm di Roma e i carabinieri dei Ros.

