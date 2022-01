https://it.sputniknews.com/20220111/un-popolare-sedativo-e-efficace-nel-trattamento-dellalcolismo-14579357.html

Un popolare sedativo è efficace nel trattamento dell'alcolismo

La dipendenza da alcol può trasformare la vita di una persona in un inferno. Questo farmaco sedativo e anestetico potrebbe essere utile per coloro che cercano...

Uno studio recente ha dimostrato che l'uso di ketamina a piccole dosi, in combinazione con la terapia psicologica, aiuta i pazienti ad astenersi dal consumo eccessivo di alcol.Questa sostanza, la ketamina, è nota per le sue proprietà sedative, analgesiche e anestetiche, ed è ampiamente utilizzata in chirurgia e medicina veterinaria. Ha anche dimostrato di essere efficace nel trattamento di pazienti con disturbo bipolare e depressione. Tuttavia, utilizzarlo senza prescrizione medica è ancora illegale in molti paesi.La ricercatrice afferma che tre pazienti su quattro che soffrono di alcolismo tendono a consumare nuovamente bevande alcoliche entro sei mesi dopo aver smesso di bere. Ma l' 87% dei partecipanti al recente esperimento si è astenuto completamente dall'alcol per un periodo compreso tra 162 e 180 giorni durante il periodo di follow-up, qualcosa che Morgan definisce una vera “svolta”.Ora il team di Morgan prevede di condurre uno studio su larga scala per testare l'efficacia del trattamento.

