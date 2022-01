https://it.sputniknews.com/20220111/svezia-ministro-difesa-la-russia-minaccia-la-sicurezza-europea-tra-appelli-di-adesione-alla-nato-14568784.html

Svezia, ministro Difesa: la Russia "minaccia la sicurezza europea" tra appelli di adesione alla NATO

Le azioni della Russia “minacciano l'Europa”, ha affermato il ministro della Difesa svedese alla conferenza 'Nazione e Difesa’, tenutasi a Stoccolma. L’accusa... 11.01.2022, Sputnik Italia

I discorsi di Capodanno del presidente finlandese Sauli Niinistö e della primo ministro Sanna, che hanno entrambi sottolineato l'opportunità di entrare a far parte della NATO, hanno alimentato il perenne dibattito sull’Alleanza Atlantica, sia in Finlandia che in Svezia, che non sono formalmente allineate, ma che si stanno sempre più avvicinando, partecipando a esercitazioni congiunte, acquisizioni di forniture militari e missioni all'estero.Citando l'ammassamento di truppe della Russia all'interno dei propri confini, che ha definito "tensione militare con l'Ucraina", e la recente serie di proposte di Mosca alla NATO e agli Stati Uniti, che includono la non espansione e il non posizionamento di materiale e truppe in prossimità dei confini, Hultqvist ha sostenuto che la Russia "sfida il diritto internazionale quando mette in discussione il diritto all'autodeterminazione di altri paesi".Secondo questi, la Svezia dovrebbe cooperare di più con la NATO, che, ha affermato, insieme all'UE, è la piattaforma politica di sicurezza più importante del paese nordico.La scorsa settimana, il primo ministro Magdalena Andersson, anche lei membro del partito socialdemocratico di Hultqvist, ha affermato di voler “approfondire” il partenariato tra Svezia e NATO.L'opposizione dei Cristiano Democratici, da parte sua, ha chiesto che la Svezia abbandoni la sua secolare politica di non allineamento e si unisca all'alleanza militare guidata dagli Stati Uniti come membro.Il leader dei moderati, Ulf Kristersson, il cui partito è da tempo favorevole all'adesione alla NATO, ha anche affermato che l'accordo di sicurezza proposto dalla Russia, che propone la non espansione della NATO, è "completamente fuori questione", sia per le ex repubbliche sovietiche che per nazioni come Finlandia e Svezia.

