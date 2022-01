https://it.sputniknews.com/20220111/sottosegretario-costa-il-covid-19-verra-gestito-come-uninfluenza-dovremo-conviverci-14571150.html

Sottosegretario Costa: il Covid-19 verrà gestito come un'influenza, dovremo conviverci

L’obiettivo del governo è portare il Paese alla convivenza con il virus, lo dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. 11.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-11T13:10+0100

Dobbiamo arrivare a una convivenza che “non produca più decessi e ricoveri nei nostri ospedali e in terapia intensiva”, dice, come riportato dall’Adnkronos.Costa, quindi, non parla di immunità di gregge, come ha fatto il professore Bassetti, ma di “convivenza”.Ovviamente, per arrivarci alla convivenza, “c'è bisogno di incrementare la platea dei vaccinati. Oggi in Italia le attività sono aperte, tranne le discoteche, con fatica e gradualità abbiamo costruito un percorso di ritorno alla normalità”.In Spagna, il primo ministro Pedro Sanchez ha parlato di un piano per gestire la pandemia come un'influenza, e quindi un ritorno graduale alla normalità.Intanto, anche nel Regno Unito Johnson ha presentato un piano per consentire ai cittadini britannici di convivere con il coronavirus e proseguire la loro vita come se nulla fosse mai accaduto.

