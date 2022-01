https://it.sputniknews.com/20220111/sondaggisti-pronosticano-il-prossimo-capo-dello-stato-draghi-berlusconi-o-marta-cartabia-14562933.html

Sondaggisti pronosticano il prossimo Capo dello Stato: Draghi, Berlusconi o Marta Cartabia?

Al colle servirebbe un servo del popolo e, se fosse ancora vivo Claudio Demattè, metterei lui al Quirinale, una persona onesta. Lo dice all’Adnkronos Nicola... 11.01.2022, Sputnik Italia

E se Fabrizio Masia, altro sondaggista, parla di gradimento popolare soltanto e vede Marta Cartabia (attuale ministro della Giustizia) e Pier Ferdinando Casini (66 anni), su un gradino più basso, e quindi fuori dalla competizione, ancora Piepoli fa notare che c’è un altro servo del popolo a disposizione, ed è vivente.Piepoli parla dell’attuale ministro della Cultura, Dario Franceschini (63 anni), “ma è fregato dal Pd... Franceschini”, sottolinea. A dire che il Partito Democratico gli farebbe fare la stessa fine di Romano Prodi nel 2013: lo brucerebbero.E non Silvio Berlusconi (85 anni) o Mario Draghi (74 anni). Tuttavia, i due sondaggisti vedono che questi due candidati hanno il 40% di possibilità di farcela a testa.Ma serve molto di più di questo per eleggere un presidente della Repubblica, serve la maggioranza dei voti a partire dal quarto scrutinio.Renato Mannheimer è molto prudente, dice che sul Capo dello Stato ci si sbaglia anche il giorno prima, figuriamoci a dire chi sarà presidente con due settimane di anticipo sull’inizio della prima votazione.Mannheimer fa anche lui il nome di Marta Cartabia (58 anni) e poi di Marcello Pera (78 anni) e di Giuliano Amato (83 anni). Quest’ultimo è un nome “che risorge sempre”, aggiunge.Quanti anni avrebbe il presidente della Repubblica fra 7 anni?Se questi sono i nomi più quotati per sostituire Sergio Mattarella (80 anni) al Colle, vediamo quanti anni avrebbe il presidente della Repubblica fra 7 anni.E lo facciamo a partire dall’età attuale dei candidati, messa tra parentesi nel testo dell’articolo.Età dei potenziali presidenti nel 2029:Il presidente uscente Sergio Mattarella ha 80 anni e ne aveva 73 l’anno della sua elezione.

