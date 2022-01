https://it.sputniknews.com/20220111/sondaggi-la-lega-affonda-dietro-fratelli-ditalia-il-pd-resta-il-primo-partito-14568040.html

Sondaggi: la Lega affonda dietro Fratelli d'Italia, il PD resta il primo partito

Sondaggi: la Lega affonda dietro Fratelli d'Italia, il PD resta il primo partito

Giorgia Meloni vince il derby con Matteo Salvini, che paga in termini di minor consenso il sostegno al governo Draghi. Italexit con Paragone supera la soglia... 11.01.2022, Sputnik Italia

Dopo tre settimane di pausa, è tornato il sondaggio di Swg per La7, in onda per la prima volta nel 2022 al Tg di lunedì sera. Le rilevazioni sulle intenzioni di voto mostrano un crollo di oltre mezzo punto della Lega, mentre i partiti d'opposizione al governo di Mario Draghi avanzano nei consensi.Il PD resta la prima forza politica, mantenendo stabili il consenso al 22%, rispetto all'ultimo sondaggio del 20 dicembre 2021. Fratelli d'Italia ottiene due decimali e si porta al 19,9%, staccandosi dalla Lega, che invece va giù di - 0,6 punti, fermandosi al 19%.Il Movimento 5 Stelle rimane la quarta forza politica, con il 14%, in lieve risalita di un decimale. Forza Italia fa un balzo avanti di 0,4 punti e raggiunge il 7,8%, proiettandosi nella corsa verso il 10%. Azione acquista un decimale e passa al 4,1%. È l'ultimo partito che entrerebbe in parlamento se si andasse al voto oggi.Il partito dei Verdi passa dal 2,6% al 2,4% e resta al di sotto della soglia di sbarramento. MpD Articolo, che sta valutando il passaggio al PD, ottiene due decimali e sale al 2,2%. In coda si trovano Sinistra italiana al 2,3% (-0,2 punti), Italia viva al 2,1% (- 0,1), +Europa al 1,6 (+0,1) e Italexit con Paragone, che per la prima volta entra nei sondaggi, con l'1,1%.La quota degli indecisi che non si esprimono sale al 43%, in aumento di un decimale rispetto alle ultime rilevazioni di dicembre.

