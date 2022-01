https://it.sputniknews.com/20220111/scienziati-segnalano-un-riscaldamento-record-delle-acque-degli-oceani-14576801.html

Scienziati segnalano un riscaldamento record delle acque degli oceani

Le temperature superficiali degli oceani segnano nuovi record per il sesto anno consecutivo. 11.01.2022, Sputnik Italia

Ricercatori provenienti da Cina e Stati Uniti hanno pubblicato un rapporto sulle tendenze delle temperature della superficie degli oceani e sul loro impatto dagli anni '50. Nell'anno appena conclusosi è stato registrato un altro record di temperatura. L'articolo è stato pubblicato sulla rivista Advances in Atmospheric Sciences.L'anno scorso è stato il primo del decennio delle scienze oceaniche, annunciato dalle Nazioni Unite, che mira a preservare la società umana e gli ecosistemi naturali, molti dei quali sono legati all'oceano. Il rapporto pubblicato, su cui hanno lavorato 23 ricercatori di 14 istituti, riassume due collezioni di dati internazionali: dell'Istituto di Fisica Atmosferica dell'Accademia Cinese delle Scienze (IAP CAS) e dei National Environmental Information Centers (NOAA) della National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti.I ricercatori hanno scoperto che lo strato superficiale delle acque dell'oceano, fino a 2mila metri, ha assorbito 14 zettajoule in più, rispetto al 2020 nell'ultimo anno, 145 volte la produzione mondiale di elettricità nel 2020.Il monitoraggio e la comprensione della relazione tra calore e assorbimento del carbonio in futuro è importante per monitorare gli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico.Il contenuto di calore dell'oceano è uno dei migliori indicatori del cambiamento climatico di origine antropogenica. Nonostante il fatto che la temperatura della superficie oceanica globale nel 2021 sia al livello record negli ultimi anni, non è la più alta mai registrata. Ciò è dovuto al fatto che la fase del El Niño attualmente osservata porta a un raffreddamento dell'Oceano Pacifico tropicale.I risultati dello studio mostrano che il riscaldamento degli oceani è il risultato di cambiamenti nella composizione dell'atmosfera associati alle attività umane. E le conseguenze, secondo gli scienziati, saranno molto tangibili. Quando gli oceani si riscaldano, l'acqua si espande e il livello del mare si alza, masse calde e umide influenzano i fenomeni meteorologici, creando le premesse per forti tempeste e uragani, aumento delle precipitazioni e rischio di inondazioni.

