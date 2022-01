https://it.sputniknews.com/20220111/quadro-da-88-dollari-ne-vale-oltre-55mila-apparteneva-al-critico-darte-christopher-wright-14578622.html

Quadro da 88 dollari ne vale oltre 55mila, apparteneva al critico d’arte Christopher Wright

Il critico di opere d’arte Christopher Wright aveva acquistato per 88 dollari un quadro che oggi è stato rivalutato e vale 55mila dollari. 11.01.2022, Sputnik Italia

Il critico d’arte, che forse non si intendeva bene della differenza tra un falso e un reale, credeva di aver comprato una copia di un dipinto di Sir Anthony van Dyck, ed invece era un originale del pittore fiammingo del re Carlo I nel XVII secolo. Lo riporta Wion.Wright ha affermato di averlo acquistato a Londra da un un venditore ambulante. Forse non sapeva, Wright, che proprio dai venditori ambulanti, di tanto in tanto, spuntano quadri originali?Quando, in seguito, ha portato il dipinto a Colin Harrison, curatore capo dell'arte europea all'Ashmolean Museum di Oxford, per ricevere un secondo parere, questi gli ha detto: “penso davvero che il tuo quadro sia di Van Dyck”.La conferma è poi giunta al termine del restauro dell’opera, che risultava essere sporca e imbrattata di vernice gialla. Tuttavia, era in condizioni decenti, ha detto il critico d’arte, e per questo ha speso gli 88 dollari.Buon per lui, ora ha un quadro da 55mila dollari in casa.

