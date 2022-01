https://it.sputniknews.com/20220111/pensioni-quota-102-ecco-come-fare-la-domanda-con-le-istruzioni-dellinps-14579938.html

Pensioni Quota 102: ecco come fare la domanda con le istruzioni dell’Inps

Dato l’addio a Quota 100, dal primo gennaio 2022 ecco arrivare Quota 102 per chi anela andare in pensione. 11.01.2022, Sputnik Italia

economia

pensione

L’opzione di Quota 102 è valida solo per quest’anno ed è stata introdotta dalla legge di Bilancio come ponte verso un nuovo regime pensionistico la cui riforma è in itinere.Con Quota 102 potrà accedere alla pensione chi ha maturato 64 anni di età e 38 anni di contributi, quindi un doppio limite che consentirà l’accesso probabilmente solo a pochi fortunati.Ecco cosa spiega l’Inps a chi volesse andare in pensione con Quota 102.Come andare in pensione con Quota 102Anzitutto per fare la domanda di pensionamento con Quota 102, è possibile recarsi presso un patronato o un CAF, oppure chiamando l’assistenza dell’Inps.Tuttavia servirà farsi fare comunque i calcoli della pensione e forse per questo l’ausilio di un esperto, risulterà essere indispensabile.Online l’utente deve scegliere l’opzione “Nuova prestazione pensionistica”, quindi scegliere come opzione “Requisito quota 102”. Ed infine va selezionato il Fondo e la Gestione di liquidazione.Quota 102 si raggiunge anche con il cumuloUn cittadino potrebbe anche non aver lavorato sempre nella stessa posizione, e ritrovarsi con contributi versati come dipendente privato e come imprenditore, o con altri contributi sparsi in altre casse.Quota 102 può essere raggiunta anche facendo il cumulo dei contributi versati nelle altre casse, dei periodi di disoccupazione, di malattia e di infortunio non integrati dal datore di lavoro.La legge consente di sommare gratuitamente la contribuzione accreditata presso le seguenti casse:Si tenga presente che ai fini contributivi, se ci sono dei periodi coincidenti, si devono contare una sola volta.Ai fini della misura, cioè per il calcolo dell’importo della pensione, i versamenti devono essere invece valorizzati tutti e per intero.

