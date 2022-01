https://it.sputniknews.com/20220111/oms-piu-della-meta-dei-cittadini-europei-sara-infettata-da-omicron-entro-le-prossime-settimane-14573839.html

Oms: più della metà dei cittadini europei sarà infettata da Omicron entro le prossime settimane

Più del 50% della popolazione europea sarà infettato dalla variante Omicron nelle prossime sei-otto settimane, ha affermato Hans Kluge, responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per l'Europa, riferendosi ad una previsione dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dell'Università di Washington.Secondo Kluge, al momento 50 Paesi su 53 in Europa e in Asia centrale hanno segnalato casi di Omicron. L'esperto dell'Oms ha aggiunto che questa variante sta rapidamente diventando dominante nell'Europa occidentale e ora si sta diffondendo nei Balcani.Secondo lui, i dati raccolti nelle ultime settimane confermano che Omicron è altamente trasmissibile, poiché le mutazioni che possiede gli consentono di attaccarsi più facilmente alle cellule umane, inoltre può infettare anche chi è stato malato o è stato vaccinato.Il direttore del ramo europeo dell'Oms ha anche affermato che nella regione sono stati registrati oltre 7 milioni di nuovi casi di Covid nella prima settimana del 2022, rappresentando un aumento del doppio in due settimane. Secondo Kluge, al 10 gennaio, 26 Paesi segnalano che oltre l'1% della loro popolazione contrae il Covid ogni settimana.

