Moderna punta ad rilasciare il richiamo contro Omicron entro l'autunno

Moderna punta ad rilasciare il richiamo contro Omicron entro l'autunno

Moderna sta sviluppando un vaccino di richiamo aggiornato, che sarà rilasciato in autunno per offrire protezione ad hoc contro la variante Omicron, ha detto... 11.01.2022, Sputnik Italia

La dose di richiamo specifica per Omicron entrerà presto negli studi clinici, poiché Moderna si prepara a fornire fino a 2-3 miliardi di dosi di richiamo solo quest'anno, secondo quanto riferito. Il Regno Unito, la Corea del Sud e la Svizzera hanno già effettuato ordini per le dosi di rinforzo di Moderna per un valore di 18,5 miliardi di dollari.La scorsa settimana, la Food and Drug Administration statunitense ha ridotto l'intervallo tra la ricezione delle dosi iniziali di vaccino COVID-19 prodotte da Moderna e la somministrazione del richiamo da 6 mesi a 5 negli adulti americani di età pari o superiore a 18 anni.L'Omicron rimane la variante predominante del coronavirus negli Stati Uniti e rappresenta il 95,4% delle nuove infezioni, secondo i dati raccolti dai Centers for Disease Control and Prevention durante la settimana terminata il 1° gennaio.In precedenza, il Ceo di Pfizer, Albert Bourla, aveva affermato che a marzo sarà pronto un vaccino, sviluppato dalla sua azienda, efficace contro la variante Omicron.

