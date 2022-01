https://it.sputniknews.com/20220111/meteo-italia-gelo-e-neve-ma-cambiamenti-in-arrivo-nei-prossimi-giorni-14570703.html

Meteo Italia: gelo e neve, ma cambiamenti in arrivo nei prossimi giorni

Meteo Italia: gelo e neve, ma cambiamenti in arrivo nei prossimi giorni

L’Italia resta investita dal flusso d'aria fredda di origine artica, che trova un ulteriore impulso da un vortice ciclonico che interesserà tutte le regioni... 11.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-11T12:49+0100

2022-01-11T12:49+0100

2022-01-11T12:49+0100

maltempo

meteo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/01/9965589_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8f633ce0575f6fbbad18d2118d4ad0cd.jpg

In seguito, l’alta pressione delle Azzorre si presenterà su tutta Italia, affermano i meteorologi de IlMeteo.it.Nella giornata di martedì 11 gennaio, invece, sono attesi episodi di instabilità meteorologica sui rilievi centrali adriatici, sulle zone interne della Calabria e in Sicilia, nell’area centro-orientale.Domani, mercoledì, il tempo peggiorerà su Marche, Abruzzo, Umbria, e sulla Sardegna orientale. Anche le aree centro meridionali del Lazio saranno interessate da questo peggioramento delle condizioni meteo in Italia.Meteo Italia: neve a bassa quotaSull’Italia c’è da attendersi la neve fino a quote collinari molto basse, anche a 200 e 300 metri sulle regioni centrali, mentre in Sardegna a quote intorno ai 500 metri.Attesi venti molto forti di Grecale sul Mar Tirreno, sul basso Adriatico e sul Mare Ionio.Temperature mediamente basse e comprese tra i 4 – 5 gradi al Nord, 10 gradi al Centro e 13 gradi al Sud. La notte, tuttavia, si attendono gelate, con temperature sotto zero al Settentrione e sulle zone appenniniche dell’Italia centrale.Nel fine settimana prevista un'attenuazione, con temperature più calde.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maltempo, meteo